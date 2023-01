Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0066--Porsche gestohlen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Borgfeld, OT Borgfeld, Borgfelder Landstraße Bremen-Schwachhausen, OT Schwachhausen, Schwachhauser Heerstraße Zeit: 26.01. und 30.01.2023

In Bremen sind in den vergangenen Tagen zwei Porsche Panamera entwendet worden. Der Gesamtwert wird auf rund 90 000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Tatorte waren jeweils Abstellplätze in Schwachhausen und Borgfeld. Der erste Diebstahl ereignete am Donnerstag. Dort hatte ein 52 Jahre alter Geschäftsmann einen grauen Porsche Panamera S vor einem Firmenbüro an der Schwachhauser Heerstraße geparkt. Gegen 14 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter, dass der Sportwagen verschwunden war. Der Diebstahl wurde angezeigt, eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Das bereits etwas ältere Auto hat einen geschätzten Wert von ungefähr 30 000 Euro.

Einen weiteren Porsche-Diebstahl zeigte ein 41-Jähriger in Borgfeld am Montagmorgen an. Dort hatten Unbekannte in der Nacht zu Montag seinen schwarzen Porsche Panamera E-Hybrid aus seiner Hofeinfahrt an der Borgfelder Landstraße gestohlen. Die Autodiebe mussten dazu ein Hoftor gewaltsam öffnen. Gegen Mitternacht war der fünf Jahre alte Sportwagen im Wert von etwa 60 000 Euro noch da.

Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge und sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den verschwundenen Autos geben können. Der Kriminaldauerdienst ist unter der Rufnummer 0421 362-3888 jederzeit erreichbar.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell