POL-LIP: Detmold. Bargeld geraubt.

Lippe (ots) - Am 24.12.2022 kommt es in der Zeit zwischen 09:45 Uhr und 10:00 Uhr auf dem Parkplatz "Kaufland" an der Ernst-Hilker-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein in der Nähe des Haupteingangs zum Einkaufsmarkt geparkter grauer Ford C-Max wird an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernt sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den ...

mehr