POL-LIP: Detmold-Spork-Eichholz. Radfahrerin angefahren.

An der Einmündung Hornsche Straße / Dreierkrugplatz ereignete sich am Donnerstagnachmittag (22.12.2022) ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Ein 62-Jähriger aus Detmold und seine Beifahrerin waren gegen 15 Uhr mit seinem VW auf der Straße "Dreierkrugplatz" in Richtung Hornsche Straße unterwegs. An der Einmündung wollte er nach rechts abbiegen, übersah jedoch augenscheinlich eine von dort kommende, vorfahrtberechtigte 60-jährige Pedelec-Fahrerin. Diese fuhr auf dem Radweg an der Hornschen Straße in Richtung Detmold. Der 62-Jährige erfasste die Blombergerin mit seinem Auto, so dass die Frau stürzte und leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen kam nicht zum Einsatz. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

