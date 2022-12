Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Heiden. Sachbeschädigung im Freibad.

Lippe (ots)

Im Freibad in der Straße "An der Reihe" in Heiden trieben unbekannte Täter zwischen Montagabend und Mittwochmittag (19. - 21.12.2022) ihr Unwesen. Sie gelangten auf das Freibadgelände und warfen dort mehrere Betonklötze von Sitzbänken und diverse Abdeckgitter des Wasserüberlaufes ins Becken. Der Schaden, der durch die Sachbeschädigung entstanden ist, kann noch nicht genau beziffert werden. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten ihre Hinweise an das Kriminalkommissariat 5 zu richten, das telefonisch unter der Rufnummer 05222 98180 zu erreichen ist.

