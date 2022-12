Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Einbruch in Tierarzt-Praxis.

Lippe (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (21./22.12.2022) verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Tierarzt-Praxis in der Hauptstraße in Asemissen. Sie gelangten in die Räumlichkeiten, indem sie eine Fensterscheibe mit einem Gullideckel beschädigten. Aus einem der Praxis-Räume entwendeten die Einbrecher eine geringe Summe Bargeld und flüchteten anschließend. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell