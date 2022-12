Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup-Humfeld. Unfall auf der Kreuzung.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Mittwoch (21.12.2022) zwei Menschen verletzt. Eine 22-jährige Frau aus Detmold beabsichtigte gegen 13:30 Uhr mit ihrem Audi die B 66 zu überqueren. Sie fuhr von der Straße Oelentrup aus geradeaus in Richtung der Farmbecker Straße. Dabei Missachtete sie die Vorfahrt einer 53-jährigen Frau aus Blomberg, die mit ihrem Land Rover in Richtung Barntrup unterwegs war. Die Fahrzeuge prallten im Kreuzungsbereich zusammen. Der Land Rover wurde dabei gegen den Mercedes eines 51-jährigen Mannes aus Lemgo geschleudert, der an der Farmbecker Straße verkehrsbedingt wartete. Die Blombergerin und der Lemgoer mussten anschließend mit Rettungswagen in Kliniken gefahren werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

