POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 3 bei Oberhausen - Zwei Menschen bei Verkehrsunfall schwer verletzt -Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 29. März 2022, 20:40 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend auf der A 3 bei Oberhausen wurden zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall so schwer verletzt, dass sie mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte die Spuren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 25 Jahre alter Mann aus Stockhausen mit seinem Audi auf der A 3 in Fahrtrichtung Köln unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Oberhausen Sterkrade-Nord fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf das Heck eines Sattelzuges auf, den ein 57-Jähriger aus Litauen steuerte. Aufgrund des Aufpralls wurden der 25-Jährige und seine 17 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt und mussten durch Rettungskräfte aus dem Pkw befreit werden. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser.

Für die Dauer der Bergung der Verletzten und Sicherung der Unfallspuren musste die Richtungsfahrbahn zum Teil vollgesperrt werden.

