Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Drei verletzte Personen bei Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (21.12.2022) an der Einmündung Plantagenweg/Adolf-Meier-Straße ereignet hatte, wurden alle drei Fahrzeuginsassen verletzt. Gegen 13:30 Uhr beabsichtigte der 48-jährige Fahrer eines Mercedes von der Adolf-Meier-Straße aus nach links auf den Plantagenweg abzubiegen. Dabei übersah er offenbar den BMW eines 45-Jährigen, der in Richtung der Oerlinghauser Straße fuhr. Bei dem Zusammenprall wurde auch eine 49-jährige Beifahrerin im Mercedes verletzt. An den Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es auf dem Plantagenweg zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

