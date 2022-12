POL-LIP: Lemgo-Luhe. PKW landet nach Überholmanöver im Straßengraben.

Lippe (ots) - Einbrecher drangen am frühen Mittwochmorgen (21.12.2022) in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Hamelner Straße ein. Um kurz nach 3 Uhr lösten die Täter den Alarm aus. Trotzdem stahlen sie noch Zigaretten in unbekannter Menge aus den Verkaufsregalen. Die Fahndung nach den Einbrechern blieb erfolglos. Wer diesbezüglich Beobachtungen gemacht hat, teilt diese bitte telefonisch unter 05213 6090 dem ...

