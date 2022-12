Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Hörstmar. Nach Brand in leestehendem Haus bittet die Kripo um Hinweise.

Lippe (ots)

Vergangenen Sonntag (18.12.2022) wurden die Rettungskräfte gegen 8 Uhr zu einem brennenden Haus an der Kreuzung Lagesche Straße/Uferstraße gerufen. Das Haus stand bereits seit geraumer Zeit leer. Menschen kamen nicht zu schaden. Da es in dem Gebäude bereits in der Vergangenheit gebrannt hatte, ist die Ermittlung eines Sachschadens nicht möglich.

Am Mittwoch (21.12.2022) suchten Mitarbeitende der lippischen Kriminalpolizei gemeinsam mit einem Sachverständigen die Brandruine auf. Die Ermittlungen deuten auf eine Brandstiftung hin. Wer Hinweise auf den oder die Verursacher des Feuers geben kann, setzt sich bitte telefonisch unter 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 1 in Verbindung.

