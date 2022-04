Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Hoher Sachschaden bei Einbruch in der Innenstadt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Erneut sind unbekannte Personen in ein Mobilfunkgeschäft in der Lange Straße in Delmenhorst eingebrochen und haben hohen Sachschaden verursacht.

In der Zeit von Mittwoch, 20. April 2022, 23:00 Uhr, bis Donnerstag, 21. April 2022, 04:30 Uhr, beschädigten sie die gläserne Eingangstür. Die Schäden wurden in den frühen Morgenstunden von einem Mitarbeiter der Stadtwerke Delmenhorst festgestellt. Nach dem Betreten des Verkaufsraumes nahmen die Täter*innen Smartphones aus der Auslage an sich und flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Mobilfunkgeschäfts gesehen hat, wird gebeten, unter 04221/1559-0 Kontakt mit der Polizei Delmenhorst aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell