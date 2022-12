Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Verkehrsunfallflucht an Heiligabend

Lippe (ots)

Am 24.12.2022 kommt es in der Zeit zwischen 09:45 Uhr und 10:00 Uhr auf dem Parkplatz "Kaufland" an der Ernst-Hilker-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein in der Nähe des Haupteingangs zum Einkaufsmarkt geparkter grauer Ford C-Max wird an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernt sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei Detmold bittet darum, sachdienliche Hinweise unter 05231 6090 zu melden.

