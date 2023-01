Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0065--Polizei warnt vor falschen Wasserwerkern--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Nord, Wilhelm-Liebknecht-Straße Zeit: 30.01.23, 14.30 Uhr

Falsche Wasserwerker erhielten am Montagnachmittag in Bremen Einlass in die Wohnung eines älteren Bremers in der Vahr und erbeuteten Schmuck. Die Polizei warnt vor dem erneuten Auftreten dieser Kriminellen.

Zwei angebliche Mitarbeiter der Stadtwerke klingelten gegen 14.30 Uhr an der Wohnungstür eines 87-Jährigen in der Wilhelm-Liebknecht-Straße und gaben vor, einen Wasserschaden überprüfen zu müssen. Der Bremer gewährte den falschen Handwerkern daraufhin Eintritt. Während einer den Senioren ablenkte, entwendete sein Komplize drei goldene Taschenuhren aus dem Schlafzimmer. Das Duo flüchtete anschließend aus der Wohnung.

Die Diebe wurden als etwa 1,65 Meter groß beschrieben und waren zur Tatzeit dunkel gekleidet, einer trug Arbeitshandschuhe. Einer soll etwa 20 Jahre alt und dünn sein. Er hatte dunkle, krause Haare und einen Drei-Tage-Bart. Sein Komplize soll etwa 40 Jahre alt und korpulent sein. Er sprach gebrochen Deutsch.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Gewähren Sie nur Handwerkern Zutritt, die Sie selber bestellt haben oder die sich über die Hausverwaltung angekündigt haben. Wenn Sie Zweifel haben oder sich bedrängt fühlen, holen Sie Nachbarn zur Hilfe oder wählen Sie den kostenlosen Notruf der Polizei unter 110.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell