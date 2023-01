POL-HB: Nr.: 0063--Überfall kurz vor Ladenschluss

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Woltmershauser Straße Zeit: 29.01.2023, 00:05 Uhr In der Nacht von Samstag auf Sonntag überfiel ein unbekannter Mann einen Kiosk in Woltmershausen. Er bedrohte den 63 Jahre alten Besitzer mit einem Messer, erbeutete Bargeld und floh. Die Polizei sucht Zeugen. Um 00:05 Uhr betrat der Mann den Kiosk in der Woltmershauser Straße, ging direkt zum Tresen und ...

