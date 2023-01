POL-HB: Nr.: 0064 --Räuberduo überfällt Obdachlosen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Osterholz, OT Blockdiek, Max-Säume-Straße Zeit: 30.01.23, 19.50 Uhr Ein maskierter Täter überfiel am Montagabend einen Drogeriemarkt in Osterholz und erbeutete Bargeld. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der Mann betrat gegen 20 Uhr, kurz vor Ladenschluss, die Drogerie im Einkaufszentrum Blockdiek an der Max-Säume-Straße. Als alle Kunden den Laden verlassen hatten, bedrohte er eine ...

