POL-UL: (BC) Schwendi - Einbruch in Gartenanlage

Ein Unbekannter brach von Dienstag auf Mittwoch in mehrere Gartengrundstücke bei Schwendi ein.

Ulm (ots)

Vermutlich in den Nachtstunden begab sich der Unbekannte in die Gartenanlage bei Schöneburg. Dort hebelte er auf vier verschiedenen Grundstücke Hütten, einen Bauwagen und einen Wohnwagen auf. In einem Fall fand er eine Motorsäge, die er mitnahm. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Laupheim (Telefon 07392/96300) sicherte die Spuren und nahm die Ermittlungen nach dem Täter auf.

Vorbeugung: Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Schwendi ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

