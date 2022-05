Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Mofa auf Parkplatz der IGS entwendet - Zeugenaufruf

Nienburg (ots)

(KEM) Ein unbekannter Täter entwendete am Dienstagvormittag, 17.05.22, ein auf dem Parkplatz der IGS am Berliner Ring in Nienburg stehendes Mofa. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der 16-jährige Eigentümer stellte sein Mofa gegen 07.35 Uhr am Dienstagmorgen auf dem Parkplatz der IGS ab. Aufgrund einer bevorstehenden Prüfung vergaß er, den Schlüssel abzuziehen. Als er gegen 10.30 Uhr zum Parkplatz zurückkehrte, war das Mofa verschwunden. Das Zweirad der Marke Taizhou Zhongneng (25 km/h) ist schwarz, zudem ist die Plastikverkleidung des hinteren linken Fahrtrichtungsanzeigers beschädigt.

Der Nienburger erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei, die das Mofa zur Fahndung ausgeschrieben hat und um Zeugenhinweise bittet. Wer hat im o.g. Zeitraum verdächtige Personen auf dem Parkplatz der IGS wahrgenommen oder jemanden mit dem Mofa wegfahren sehen? Hinweise nimmt die Polizei Nienburg unter (05021) 97780 entgegen.

