Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Eingebrochen

Baden-Baden (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Gebäude in der Briegelackerstraße eingebrochen. Indem sich die ungebetenen Besucher vermutlich kurz vor Mitternacht durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Bürokomplex verschafften, drangen sie bis zu einem Kassenautomaten vor und hebelten auch diesen mit entsprechenden Werkzeugen auf. Letztlich entwendeten sie Bargeld und suchten im Anschluss das Weite. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen übernommen.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell