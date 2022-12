Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: 17- jähriger mit Böllern schlafend in der S-Bahn

Hannover (ots)

Durch einen Zugbegleiter der S5 in Richtung Flughafen Hannover wurde die Bundespolizei informiert, dass sich ein Jugendlicher schlafend in der S-Bahn befindet und nicht ansprechbar sei. Nach Eintreffen der Beamten konnte der 17-jährige nur mit Mühe geweckt werden und es stellte sich heraus, dass der junge Mann stark alkoholisiert war. Da er auf Grund seines Zustandes keine Angaben zu seiner Person machen und auch keinen Fahrschein vorweisen konnte, wurde der 17-jährige durchsucht. Bei der Durchsuchung konnten die Identitätsdokumente, Fahrschein sowie 15 "Böller" ohne Prüfzeichen aufgefunden werden. Die Feuerwerkskörper wurden durch die Beamten vor Ort sichergestellt. Nachdem die Erziehungsberechtigten auf der Dienststelle ihren Sohn in Empfang nehmen konnten wurde dem Jugendlichen der Tatvorwurf zum Verdacht des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz mitgeteilt und eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle bei dem jungen Mann ergab einen Promillewert von 1,77. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Familie mit warnenden Worten in den bevorstehenden Jahreswechsel entlassen.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei vor Pyrotechnik ohne die erforderlichen Prüfzeichen. Diese entfalten eine beträchtliche Zerstörungskraft, können Menschen schwer verletzen und sind potenziell lebensgefährlich.

