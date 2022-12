Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Weihnachtsurlaub Ja oder Nein?

Hannover (ots)

Am gestrigen Mittag wurde ein 31-jähriger türkischer Staatsangehöriger bei der Einreise aus Istanbul Sabiha Gökçen durch Beamte der Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Hannover den Mann seit Anfang 2021 mit Haftbefehl wegen Betruges in zwei Fällen suchte. Der Verurteilte hatte 90 Tagessätze zu je 30 EUR zu bezahlen. Da aus diesem Urteil jedoch noch 86 Tagessätze nicht bezahlt wurden, blieben nun noch 2.580 EUR übrig, die der 31-jährige vor Ort hätte bezahlen können um weiterzureisen. Da er aber den von der Haft befreienden Betrag bei den Beamten nicht bezahlen konnte wurde er einer Justizvollzugsanstalt überstellt. Hier muss er nun seinen Weihnachtsurlaub und den Start in das neue Jahr verbringen.

Besser erging es am frühen Abend dann einem 31-jährigen Deutschen, der nach London-Heathrow fliegen wollte. Auch hier stellten die Beamten einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover bei der Ausreisekontrolle des Mannes fest. Der Mann wurde bereits seit 2019 per Haftbefehl gesucht, denn wegen einer Körperverletzung waren noch 20 Tagessätze zu je 15 EUR offen, die bis zum heutigen Tag nicht bezahlt wurden. Der 31-jährig konnte aber die fällige Geldstrafe in Höhe von 300 EUR vor Ort begleichen, so dass in diesem Fall dem Weihnachtlichen Urlaub in London nichts mehr entgegenstand.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover, übermittelt durch news aktuell