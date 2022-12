Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Teningen: Schwerer Unfall mit Radfahrerin

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Teningen: Am Dienstag, den 13.12.2022, gegen 15:50 Uhr, ereignete sich ein schwerer Unfall mit einer Radfahrerin in der Theodor-Frank-Straße in Teningen. Die 21-jährige Radfahrerin befuhr den Fuß- und Radweg entlang der Theodor-Frank-Straße in Richtung Teningen Ortsmitte, als ein in gleicher Richtung fahrender 40-jähriger Fahrzeugführer in die Richthofenstraße rechts einbiegen wollte und diese dabei übersah. Die Radfahrerin verletzte sich schwer und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

RE/mm

