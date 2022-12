Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: L 159/Bonndorf: Tödlicher Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Dienstagnachmittag, 13.12.2022, gegen 16.40 Uhr ereignete sich auf der L 159 im Bereich Bonndorf ein schwerer Verkehrsunfall. Ein talwärts von Bonndorf kommender, in Richtung Ühlingen-Birkendorf fahrender Pkw ist aus derzeit unbekannten Umständen im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Sattelzug frontal kollidiert.

Der 27-jährige Pkw-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er verstarb noch an der Unfallstelle aufgrund der Schwere seiner Verletzungen. Der LKW-Fahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 150.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten war die Fahrtstrecke vollständig gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell