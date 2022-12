POL-FR: Emmendingen: 15-jähriger Junge vermisst

Freiburg (ots) - Am vergangenen Wochenende, Samstag auf Sonntag, 10.12./11.12.2022, sind zwei Autos in Grenzach aufgebrochen worden. Bei einem roten VW Golf wurde die hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen. Dieser stand in der Straße Hornrain. Ein weißer Mercedes, welcher in der Schloßgasse geparkt war, wurde ebenfalls gewaltsam geöffnet, indem eine Scheibe ...

