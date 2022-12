Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/Grenzach: Zwei Autos aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Am vergangenen Wochenende, Samstag auf Sonntag, 10.12./11.12.2022, sind zwei Autos in Grenzach aufgebrochen worden. Bei einem roten VW Golf wurde die hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen. Dieser stand in der Straße Hornrain. Ein weißer Mercedes, welcher in der Schloßgasse geparkt war, wurde ebenfalls gewaltsam geöffnet, indem eine Scheibe demoliert wurde. Nur aus diesem wurde Kleingeld gestohlen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils rund 1000 Euro. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen (07624/98900) sucht Zeugen, welche in den betroffenen Straßen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Auch Eigentümer von videoüberwachten Grundstücken werden gebeten, die Aufzeichnungen ihrer Anlage zu sichten und im Erfolgsfalle sich mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen.

md/ma

