POL-FR: Landkreis Waldshut: Durchsuchungen wegen Kinderpornografie

Freiburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, 06.12.2022, wurden im Rahmen von Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie zehn Wohnungen im Landkreis Waldshut durchsucht. Die Polizei beschlagnahmte umfangreiches Beweismaterial, darunter 23 Smartphones, sieben PC/Laptops und verschiedene andere mobile Datenträger. Bei einem Tatverdächtigen fand sich auch unterschiedliches Rauschgift in geringen Mengen. Bei einer ersten Sichtung die sichergestellten Datenträger konnten bereits über 400 kinderpornografische Dateien identifiziert werden. Die Beschuldigten werden verdächtigt, größtenteils auf Messenger-Diensten wie WhatsApp kinderpornografische Bilder und Videos verbreitet oder besessen zu haben. Sie sind zwischen 16 und 79 Jahre alt, neun deutsche und ein syrischer Staatsangehörige. Die Ermittlungen stehen nicht in einem direkten Zusammenhang. Die Auswertung der sichergestellten Geräte dauert an. Bis zur rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

Bereits im Oktober 2022 fanden in diesem Deliktsbereich groß angelegte Durchsuchungsaktionen statt (siehe Pressemeldung vom 31.10.2022, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5358365)

