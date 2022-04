LKA-HE: Gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen // Hessenweit 50 Wohnungen durchsucht und 15 Beschuldigte vernommen

WIESBADEN (ots) - * Im Vergleich mit den Nachbarstaaten war Benzin nur in den Niederlanden und Dänemark teurer als in Deutschland, Dieselpreis in Deutschland am höchsten * Benzin- und Dieselpreise an den deutschen Tankstellen nach Höchstständen Mitte März auch Anfang April weiter auf hohem Niveau Benzin und Diesel waren an den deutschen Tankstellen zuletzt teils ...

