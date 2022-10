POL-COE: Senden, Steverstraße/ Einbruch in Jugendtreff

Coesfeld (ots) - Rund 25 E-Bikes haben Unbekannte aus einem Geschäft an der Industriestraße gestohlen. Zwischen 13 Uhr am Samstag (22.10.22) und 8 Uhr am Montag (24.10.22) hebelten die Täter an einem Fenster. Zum Abtransport müssen diese mindestens einen Transporter genutzt haben. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: ...

