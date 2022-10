Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Gewerbestraße/ Diebstahl auf Baustelle

Coesfeld (ots)

Unbekannte Diebe waren auf einer Baustelle an der Gewerbestraße in Buldern aktiv. Sie entwendeten unter anderem ein etwa zehn Meter langes Stromkabel und das Pult des Krans. Um daran zu kommen, brachen sie den Schaltkasten auf. Die Tatzeit liegt zwischen 13 Uhr am Freitag (21.10.22) und 6.45 Uhr am Montag (24.10.22). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell