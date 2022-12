Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Statt Gefängnis doch Heiligabend im Urlaub

Hannover (ots)

Für einen 31-jährigen Italiener endete seine Reise nach Monastir glücklicherweise nicht im Gefängnis. Nur knapp 4 Wochen nach Erlass eines Haftbefehles durch die Staatsanwaltschaft Hannover ist der Mann am Flughafen Hannover durch Beamte der Bundespolizei festgenommen worden. Der 31-jährige hatte aus einer Verurteilung wegen Betruges zu 40 Tagessätzen zu je 30 EUR seine Geldstrafe von 1.200 EUR nicht bezahlt. Die Aussicht Weihnachten und den Start ins Neue Jahr im Gefängnis verbringen zu müssen veranlasste den Mann nunmehr die geforderte Geldstrafe vor Ort bei den Beamten zu begleichen. Seinen Flug erreichte der 31-jährige ebenfalls, so dass Weihnachten in Monastir nicht ausfallen musste.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover, übermittelt durch news aktuell