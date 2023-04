Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Gebäudebrand

Biberach (ots)

Der Brand eines leerstehenden Gebäudes am Montagabend am "Rebberg" rief die Wehrleute aus Biberach und Zell sowie die Beamten des Polizeireviers Haslach auf den Plan. Nach bisherigem Ermittlungsstand geriet das Anwesen gegen 21.20 Uhr aus noch nicht geklärter Ursache in Brand und kann auch nach Beendigung der Löschmaßnahmen vorerst nicht mehr betreten werden. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung oder einen technischen Defekt liegen aktuell nicht vor. Möglicherweise geriet das Anwesen durch fahrlässiges Handeln in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell