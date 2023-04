POL-OG: Gaggenau, Ottenau - Brand in Wohngebäude

Gaggenau (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in der Bismarckstraße zu einem Einbruch in ein Restaurant. Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von 23 Uhr und 11:20 Uhr über ein verschlossenes Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Bewirtungsbereich der Gaststätte und entwendeten dort Elektrogeräte, sowie Bargeld in Form von Münzrollen. Der Gesamtdiebstahlsschaden beläuft sich auf eine Summe ...

