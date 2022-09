LPI-SLF: Vollsperrung B88

Schleiz (ots) - Ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer beschädigte zwischen Mittwoch, 17:30 Uhr und Donnerstag, 6:35 Uhr vermutlich mit einem LKW zwei Zaunsfelder von einem Grundstück in der Industriestraße in Schleiz. Der Verursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um den Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

