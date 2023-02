Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Neckarweihingen: Baustellen-Container aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag 17.00 Uhr und Dienstag 08.00 Uhr suchten noch unbekannte Täter eine Baustelle in der Straße "Scholppenäcker" in Neckarweihingen heim. Die Unbekannten knackten das Schloss, mit dem ein Container verschlossen worden war, und stahlen eine noch nicht bestimmbare Menge Werkzeuge und Baumaschinen daraus. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Der Sachschaden blieb gering. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, mit dem Polizeiposten Oststadt in Verbindung zu setzen.

