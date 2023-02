Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Hoheneck: verdächtige Wahrnehmung - Polizei sucht Zeuginnen

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht drei noch unbekannte Mädchen, die am Samstagnachmittag auf einem Spielplatz in der Wilhelm-Nagel-Straße in Hoheneck vermutlich auf einen Exhibitionisten trafen. Gegen 17.30 Uhr bekam ein Ehepaar, das den Spielplatz mit dem eigenen Kind besuchte, mit, dass sich die Jugendlichen in russischer Sprache unterhielten. Sie thematisierten eine Begegnung mit einem etwa 40 Jahre alten Mann, der sie angesprochen habe. Hierbei seien die Genitalien sowie sein Oberkörper entblößt gewesen. Er habe eine schwarze Wollmütze und eine schwarze Jacke mit weißer Aufschrift im linken Schulterbereich getragen. Als sich Passanten näherten, sei er geflüchtet. Das Ehepaar sprach die drei Mädchen, die auf etwa 14 Jahre geschätzt wurden, auf den Sachverhalt an. Anschließend gingen die Teenager in Richtung einer naheliegenden Unterkunft für Geflüchtete davon. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet Zeugen, die die Straftat beobachtet habe, weitere Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder zu den Mädchen geben können, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de, zu melden.

