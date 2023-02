Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen nach Unfallflucht auf Panzerstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag kam es gegen 06:50 Uhr auf der Kreisstraße 1057 (K 1057 / Panzerstraße) nach einem Überholvorgang zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker befuhr die K 1057 von Schönaich kommend in Richtung Böblingen und überholte ein vor ihm fahrendes Fahrzeug, vermutlich ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug musste eine Vollbremsung einleiten und nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein hinter diesem Fahrzeug fahrender 56-jähriger Opel-Lenker und ein ihm folgender 32-jähriger Mercedes Sprinter-Fahrer, leiteten ebenfalls Gefahrenbremsungen ein. In der Folge prallte der Sprinter gegen das Heck des Opel. Der Überholende sowie der Fahrzeuglenker, der ausweichen musste, fuhren anschließend weiter. Der 32-Jährige und der 56-Jährige zogen sich leichte Verletzungen zu. An dem Mercedes Sprinter und dem Opel entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und insbesondere die noch unbekannten unfallbeteiligten Personen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: BOEBLINGEN.PREV@polizei.bwl.de, zu melden.

