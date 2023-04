Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Räuberischer Diebstahl in Elektronikmarkt - Nachtragsmeldung

Lahr (ots)

Nach dem räuberischen Diebstahl in einem Lahrer Elektronikmarkt am 11. März 2023 konnten zwischenzeitlich zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Die beiden georgischen Staatsbürger wurden, wie das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Karlsruher Staatsanwaltschaft am 21. März 2023 mitteilte, nach einem weiteren mutmaßlichen räuberischen Diebstahl in einem Drogeriemarkt dingfest gemacht und befinden sich nun in Haft. Anhand der Auswertung von Überwachungsaufnahmen in Bezug auf die Lahrer Tat wurden der Kripo Offenburg zugehörige Beamte der Abteilung Gesichtserkennung aktiv und konnten die Männer nun auch als Verantwortliche für den räuberischen Diebstahl "Im Götzmann" identifizieren. Überdies erkannte eine Beamtin dieser speziellen Abteilung das Gesicht von einem der Tatverdächtigen wieder, welcher bereits am 6. Januar 2023 bei einem Tankbetrug in Baden-Baden auf dort vorhandenen Videoaufnahmen in Erscheinung getreten ist. Auch ein Abgleich der zur Tatzeit getragenen Kleidung erhärtet den Tatverdacht gegen die beiden Georgier. Die Männer im Alter von 30 und 53 Jahren wurden am 22. März 2023 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen der dort begangenen Tat dem Haftrichter des zuständigen Amtsgerichts vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle aufgrund des dringenden Tatverdachts wegen schweren räuberischen Diebstahls beziehungsweise wegen Diebstahls mit Waffen. Sie befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Pressemitteilung vom 13.03.2023, 13:48 Uhr

POL-OG: Lahr - Räuberischer Diebstahl in Elektronikmarkt, Hinweise erbeten

Lahr Zu einem räuberischen Diebstahl kam es am Samstagabend in einem Elektronikfachgeschäft in der Straße "Im Götzmann". Nachdem sie versucht haben sollen, diverse Artikel aus dem Laden zu entwenden, wurden zwei bislang unbekannte Männer von einem Ladendetektiv kontrolliert. Im weiteren Verlauf fällt einem der Beiden ein vermutlich zuvor entwendetes hochwertiges Notebook aus der Tasche. Dieser soll sich daraufhin unter Drohung mit einem Messer seine Flucht zu Fuß ermöglicht haben. Der zweite Tatverdächtige konnte noch kurz vom Ladendetektiv an der Flucht gehindert werden, bevor auch dieser sich losreißen konnte und offenbar mit weiterem vermeintlichen Diebesgut aus dem Laden floh. Der Sicherheitsangestellte verfolgte die beiden Tatverdächtigen noch auf den Parkplatz, wo diese in einen blauen Citroen Berlingo mit ausländischem Kennzeichen gestiegen sein sollen und mit dem Fahrzeug entkamen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur genannten Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0781 21-2820 bei der Kriminalpolizei zu melden.

