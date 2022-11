POL-MA: Mannheim-Schönau: Wohnungseinbruch- Zeugen gesucht!

Heidelberg-Altstadt (ots) - Nachdem am Mittwochmorgen eine psychisch auffällige Person das Universitätsgebäude in der Karlstraße betreten und verbale Drohungen gegenüber Studierenden geäußert hatte, wurde das Gebäude geräumt und der Bereich großräumig abgesperrt. Die Person konnte in der Folge widerstandslos festgenommen werden. Die Verkehrssperrungen am ...

mehr