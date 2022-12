Ulm (ots) - In den Nachtstunden hebelte der Unbekannte ein Fenster an dem Gebäude im Hochfeldweg auf. In dem Gebäude durchsuchte er die Räumlichkeiten. Er fand wohl Geld und einen Laptop. Das nahm der Unbekannte mit. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Das Polizeirevier Heidenheim (Telefon 07321/3220) ...

