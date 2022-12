Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Täter ermittelt

Zwei Jugendliche sollen in Berkheim ein Ortsschild gestohlen haben.

Ulm (ots)

Die Tat ereignete sich bereits am 26.11.2022. Zwei 16-Jährige stehen im Verdacht, das Ortsschild am Ortsausgang von Eichenberg entwendet haben. Bilder vom gestohlenen Ortsschild wurden in der Folge auf sozialen Netzwerken verbreitet. Die Beschäftigten des Polizeipostens Ochsenhausen konnte die beiden Jugendlichen ermitteln. Die zeigten sich reumütig und sagten, dass sie das Ortsschild für Dekorationszwecke haben wollten. Die Polizei stellte Ortsschild sicher. Die 16-Jährigen sehen nun einer Anzeige wegen Diebstahls entgegen.

Hinweis der Polizei:

Diebstahl ist, auch wenn es sich um Gegenstände handelt, die keinen großen materiellen Wert haben, kein Kavaliersdelikt. Stattdessen handelt es sich um eine Straftat. Bitte bedenken Sie: Wer wegen Diebstahls verurteilt wird, ist vorbestraft!

