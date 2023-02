Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Brand in Einfamilienhaus

Altenberge (ots)

Am Montagabend (20.02.2023) gegen 20.50 Uhr ist ein Einfamilienhaus an der Oststraße in Brand geraten. Als die Bewohner das Feuer bemerkten, begaben sie sich selbst ins Freie und verständigten die Feuerwehr, die den Brand löschte. Es wurde niemand verletzt. Nach einer ersten Schätzung entstand ein Sachschaden in niedriger sechsstelliger Höhe. Das Gebäude ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt.

