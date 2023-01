Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich am Freitagabend (13.01.2023) am Rotebühlplatz vor einer 23 Jahre alten Frau entblößt. Die 23-Jährige bemerkte den Unbekannten gegen 18.20 Uhr und sah, wie er an seinem Glied manipulierte und sie dabei anstarrte. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem etwa 170 bis 180 Zentimeter großen und rund 35 Jahre alten Mann, der blonde kurze Haare hat. Er trug ein helles T-Shirt mit Muster und hatte ein dunkelblaues Fahrrad mit weißer Aufschrift dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

