POL-ST: Rheine, Scheibe von Ford eingeschlagen Zeugen gesucht

Steinfurt (ots) - In drei Städten sind unbekannte Täter jeweils in Bäckerei-Filialen eingebrochen. In Emsdetten haben sich Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (19.02.23), zwischen 19.00 Uhr am Vorabend und 05.00 Uhr am nächsten Morgen, durch eine Seitentür Zugang zur Bäckerei Schrunz an der Straße Katthagen in ...

mehr