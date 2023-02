Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Greven, Ochtrup, Einbrüche in Bäckerei-Filialen In einem Fall Tresor mit Bargeld gestohlen

In drei Städten sind unbekannte Täter jeweils in Bäckerei-Filialen eingebrochen.

In Emsdetten haben sich Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (19.02.23), zwischen 19.00 Uhr am Vorabend und 05.00 Uhr am nächsten Morgen, durch eine Seitentür Zugang zur Bäckerei Schrunz an der Straße Katthagen in der Innenstadt verschafft. In der Filiale, die im Kaufland-Markt liegt, versuchten die Täter der Spurenlage zufolge, einen Tresor aus der Wand zu reißen. Dies misslang. Es wurde nichts entwendet.

In Greven gelangten Einbrecher in eine Filiale der Bäckerei Werning, indem sie in der Nacht zu Sonntag gegen 01.40 Uhr die Scheibe der Terrassentür auf der Rückseite des Gebäudes einschlugen. Die Bäckerei liegt am Hansaring/Ecke Grüner Weg. Die Täter gelangten ersten Erkenntnissen zufolge aber nur in den Aufenthaltsraum und kamen nicht weiter. Bei der Flucht wurden sie von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei alarmierte. Der Zeuge sah eine männliche Person wegrennen. Die Person war etwa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

In Ochtrup schlugen unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag (18.02.23), in der Zeit zwischen 18.30 Uhr am Freitagabend und 04.15 Uhr am Samstagmorgen, ein Fenster der Bäckerei Bäumer an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße ein. Außerdem hebelten sie, wie die Spuren zeigen, eine Schiebetür auf. Offenbar gelangten sie durch die Tür schließlich ins Gebäude. Aus der Filiale stahlen die Täter einen Tresor mit Bargeld in vierstelliger Höhe.

Die Polizei fahndete jeweils im Nahbereich nach den unbekannten Tätern, jedoch ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt nun zu den drei Einbrüchen. Hinweise von Zeugen nehmen jeweils die zuständigen Wachen entgegen: für Emsdetten unter Telefon 02572/9306-4415, für Greven unter 02571/928-4455 und für Ochtrup unter 02553/9356-4155.

