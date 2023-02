Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfall mit Personenschaden, 1 Person schwer- und 2 Personen leichtverletzt

Steinfurt, Rheine-Rodde (ots)

Am Sonntag (19.02.2023) gegen 16:05 Uhr ist es auf der Straße "Zum Hellschlag" in Rheine-Rodde zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten und zwei leichtverletzten Personen gekommen. Die 22-jährige Fahrzeugführerin aus Rheine war mit ihrem Pkw VW Golf aus ungeklärte Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte mit einem Baum am Fahrbahnrand. Im Fahrzeug befanden sich die Kinder der Fahrzeugführerin (2 1/2 und 15 Jahre alt). Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Sie wurde mittels Rettungshubschrauber dem Marienhospital in Osnabrück zugeführt. Die Kinder erlitten vermutlich leichte Verletzungen, sie wurden vorsorglich mittels Rettungswagen dem Matthias-Spital in Rheine zugeführt. Dieser Transport wurde durch die vor Ort erschienene Großmutter begleitet. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe von 3.500 Euro.

