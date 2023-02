Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Polizei nimmt 34-Jährigen nach Diebstählen aus Autos fest

Rheine (ots)

In Eschendorf hat die Polizei am Donnerstagmittag (16.02.23) einen 34-Jährigen festgenommen. Der Mann war in Eschendorf mehreren Zeugen aufgefallen, weil er auf Parkplätzen von Auto zu Auto ging und offenbar überprüfte, ob diese verschlossen waren. Dies tat er im Bereich des Aldi-Markts an der Ecke Windmühlenstraße/Osnabrücker Straße. Bei einem unverschlossenen Wagen, der vor einem Reha-Geschäft an der Windmühlenstraße parkte, gelangte der 34-Jährige den Zeugenaussagen zufolge in den Innenraum. Er entwendete einen bunten Rucksack. Die Zeugen alarmierten die Polizei.

Die Beamten trafen den Tatverdächtigen am Einsatzort an und durchsuchten ihn. Sie fanden unter anderem eine Geldbörse mit diversen Karten und Ausweisen, die eindeutig dem Besitzer des vor dem Reha-Geschäft geparkten Fahrzeugs zugeordnet werden konnten. Darüber hinaus kam bei der Durchsuchung weiteres Diebesgut zutage - etwa ein blauer Rucksack der Marke Adidas. Dieser stammte aus einem Diebstahl aus einem Fahrzeug, der sich kurze Zeit zuvor auf dem Aldi-Parkplatz ereignet hatte. Auch dieses Diebesgut konnte der Besitzerin zugeordnet werden.

Bei der weiteren Überprüfung auf der Wache stellte sich heraus, dass gegen den Mann bereits ein Haftbefehl vorlag. Der Beschuldigte, der keinen festen Wohnsitz hat, wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Polizei rät allen Autofahrern eindringlich, ihr Fahrzeug immer abzuschließen. Auch dann, wenn Sie den Wagen zur kurz verlassen. Ein unverschlossenes Fahrzeug ist ein gutes Ziel für Diebe.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell