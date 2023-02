Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Verkehrsunfall auf der B219 - Sperrung, Nachtrag

Steinfurt (ots)

Am Donnerstagmittag (16.02.2023) hat sich gegen 12.20 Uhr auf der B219 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 67-jähriger Mann aus Ladbergen war mit seinem Seat Leon auf der B219 in Fahrtrichtung Saerbeck unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen geriet er in einer Rechtskurve in Höhe der Bevergerner Aa aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort touchierte er zunächst einen VW Golf und dann einen Mercedes. Sowohl der Seat-Fahrer, als auch der 71-jährige VW Golf-Fahrer und seine 67-jährige Beifahrerin, beide aus Ibbenbüren, verletzten sich leicht. Auch der 72-jährige Mercedes-Fahrer aus Greven verletzte sich leicht. Dessen 69-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Greven, zog sich schwere Verletzungen zu. Alle fünf Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Ein weiteres Fahrzeug, ein Audi, wurde durch Trümmerteile beschädigt. Der 58-jährige Fahrzeugführer aus Ibbenbüren blieb unverletzt. Nach einer ersten Schätzung beläuft sich der Sachschaden auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Für die Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam eingesetzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B219 gesperrt. Die Sperrung wurde gegen 17.07 Uhr aufgehoben.

Erstmeldung vom 16.02.2023 - 13:54 Uhr

Saerbeck, Verkehsunfall auf der B219 - Sperrung Auf der B129 hat sich heute (16.02.2023) gegen 12.20 Uhr in Höhe der Einmündung Im Brook ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Rettungskräfte und Polizei sind dort im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme ist die B219 im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt. Ersten Erkenntnissen zufolge sind drei Fahrzeuge beteiligt. Zum Unfallhergang können noch keine Angaben gemacht werden. Es wird nachberichtet. Autofahrer werden gebeten, den Bereich großzügig zu umfahren.

