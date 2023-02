POL-ST: Saerbeck, Verkehsunfall auf der B219 - Sperrung

Rheine (ots) - An der Staufenstraße in Rheine-Schotthock haben unbekannte Täter die Beifahrerscheibe eines Autos eingeschlagen und sich so Zugang zum Pkw verschafft. Der Autoaufbruch ereignete sich am Mittwoch (15.02.23) zwischen 07.00 Uhr und 08.30 Uhr. Aus dem VW Caddy, der zwischen Ludgeristraße und Bonifatiusstraße in einer Grundstückseinfahrt geparkt war, stahlen die Diebe einen Rucksack und ein Portemonnaie. ...

mehr