POL-ST: Steinfurt-Bu., Unfall mit zwei Fahrrad-Fahrerinnen, 77-Jährige schwer verletzt

Steinfurt (ots) - Am Donnerstagmittag (16.02.2023) hat sich gegen 12.20 Uhr auf der B219 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 67-jähriger Mann aus Ladbergen war mit seinem Seat Leon auf der B219 in Fahrtrichtung Saerbeck unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen geriet er in einer Rechtskurve in Höhe der Bevergerner Aa aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort touchierte er zunächst einen VW Golf und ...

