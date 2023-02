POL-MFR: (168) 270. Frankenderby SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg - Bilanz der Polizei

Nürnberg / Ingolstadt / München (ots) - Seit Freitagabend (03.02.2023) wird die 81-jährige Helga K. aus München nach einem Besuch in Nürnberg vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Die 81-Jährige Helga K. war zu Besuch in Nürnberg und fuhr am Freitagnachmittag um 17:45 Uhr vom Nürnberger Hauptbahnhof mit einem ICE wieder nach München ...

mehr