POL-ST: Wettringen, Versuchter Raub auf Imbiss Täter flüchten ohne Beute

Wettringen (ots)

Am Samstag (18.02.) um 20.55 Uhr betraten drei maskierte Täter den Imbiss an der Metelener Straße im Ortskern von Wettringen. In den Räumlichkeiten des Imbiss "PommFit" forderten sie von der 57-jährigen Mitarbeiterin durch Mimik und Gestik die Herausgabe des Geldes aus der Kasse. Der Haupttäter begab sich hinter den Verkaufstresen und bedrohte die Wettringerin mit einer gräulichen Pistole. Plötzlich hörte die Geschädigte einen Schuss und die drei Täter flüchteten ohne Beute aus dem Imbiss. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Die drei männlichen Täter waren zwischen 16 und 20 Jahre alt, dunkel gekleidet und mit dunklen Tüchern maskiert. Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 185 cm groß und hatte eine sportliche Statue. Auffällig war, dass einer der beiden anderen Täter mit ungefähr 165 cm deutlich kleiner war als der Haupttäter.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Raubstraftat aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup unter Telefon 02553/93564155.

